Мошенница из Саранска выманила у доверчивых граждан более 1,6 млн рублей

Жительница Саранска Галина Трясорукова предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. 48-летней женщина вменяется пять эпизодов хищения.

Как было установлено, подсудимая обманула двух женщин, пообещав помочь оформить инвалидность для их родственников за определенную плату, а именно за 200 тысяч рублей. Деньги она забрали и потратила на собственные нужды, а потом снова решила поправить свое финансовое состояние аналогичным способом.

В этот раз мошенница обвела вокруг пальца своего знакомого, чья квартира была признана ветхим жильём и подлежала сносу. Мужчина взамен должен был получить однокомнатную квартиру, но он хотел две, и аферистка решила воспользоваться этим. Она сказала, что знакома с нужными чиновниками и пообещала помочь в решении данного вопроса за вознаграждение в сумме 350 тысяч рублей. А спустя несколько часов обрадовала его, что вместо одной однокомнатной есть возможность получить двухкомнатную квартиру. Но для этого необходимо еще 600 тысяч рублей. Обрадованный мужчина поспешил передать деньги, не подозревая об обмане.

Таким же способом она обманула еще одного знакомого, а третьему за определенную сумму пообещала договориться с нужными людьми о получении социальной выплаты вне очереди.

В общей сложности мошенница разбогатела на 1 650 000 рублей.

Источник: izvmor.ru