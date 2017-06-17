Жители Мордовии смогли прикоснуться к "Плетеной фантазии"

В саранском музее народной культуры открылась выставка "Плетенная фантазия". Она привлекает внимание посетителей безграничной творческой изобретательностью городских и сельских умельцев, создающих оригинальные и часто очень полезные вещицы из природных материалов.

Саранский умелец Михаил Олькин рассказал, где и как правильно заготавливать материал для красивой и лёгкой плетёной из лозы мебели, а главное – показал, как собственными руками сделать из прутиков симпатичную подставку под горячее. А рузаевский мастер Сергей Глухов научил собравшихся приемам плетения лыковых лапотков. Многие собравшиеся с удовольствием опробовали данную технику.

Источник: izvmor.ru