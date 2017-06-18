В Мордовии состоится ретроспективный показ фильмов с участием Алексея Баталова

15 июня этого года не стало известного российского актера и режиссера Алексея Баталова. Многие поколения россиян выросли на его фильмах. Классикой отечественного кинематографа стали картины "Большая семья", "Летят журавли", "Дело Румянцева", "Михайло Ломоносов", "Дама с собачкой", "Москва слезам не верит" и другие. Всего Алексей Владимирович снялся в 80 фильмах.

Кинофонд Мордовии в память об Алексее Баталове организует ретроспективный показ фильмов с его участием. Все желающие могут совершенно бесплатно посмотреть: 21 июня – экранизацию сказки Ю. Олеши "Три толстяка", 22 июня – картину "Летят журавли", 23 июня – киноповесть "Девять дней одного года".

Показы фильмов состоятся в здании Кинофонда РМ, вход для всех желающих - свободный.

Источник: izvmor.ru