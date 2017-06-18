В Мордовии чествовали медработников

Врио главы Мордовии Владимир Волков принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню медицинского работника. Мероприятие состоялось 16 июня в зале Государственного музыкального театра им И.М.Яушева.

"Наше здравоохранение развивается, движется вперёд. Самое объективное тому доказательство – демография. За 10 лет продолжительность жизни в Мордовии увеличилась почти на 2 года и составляет более 72 лет. Это выше, чем в среднем по стране, - отметил Волков. - Есть очевидные успехи в снижении общей смертности. За 5 лет снижение смертности от болезней системы кровообращения и туберкулеза составило 40%. Это тысячи спасенных человеческих жизней!".

Особых слов благодарности были удостоены ветераны отрасли. Им вручили букеты цветов от Владимира Волкова. Самых достойных медицинских работников наградили государственными наградами.

Собравшихся в зале приветствовали председатель Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по социальной политике Р.З.Аширов, Министр здравоохранения РМ М.Ю.Морозов. В завершении для собравшихся состоялся праздничный концерт.

Источник: e-mordovia.ru