Выставка "День поля-2017" открылась в Лямбирском районе Мордовии

В Мордовии 16 июня начала свою работу республиканская агропромышленная выставка "День поля-2017". На этот раз она развернулась в районе села Владимировка Лямбирского района. Посетить выставку может любой желающий.

Врио главы РМ Владимир Волков, присутствовавший на торжественной церемонии, отметил, что выставка начиналась как обычный показ сельхозтехники, но сегодня ее формат совершенно иной.

"Теперь здесь можно увидеть и самые современные технологии сельхозпроизводства, передовые научные разработки по всем направлениям аграрного производства. По своему содержанию и количеству участников республиканская выставка сродни всероссийской аграрной выставке "Золотая осень". Сегодня у нас показывают свои достижения и технику 80 товаропроизводителей Мордовии и представители 30 российских регионов, которые привезли в Саранск 180 единиц техники для работы по самым передовым аграрным технологиям на уровне мировых стандартов", - сказал глава региона.

Владимир Волков вручил награды Минсельхоза России и благодарности главы Мордовии отличившимся в труде аграриям. Осматривая выставку, руководитель республики особо интересовался новациями в АПК. В числе них — программирование продуктивности животных за счет специальных кормов, которые производятся у себя в регионе, а также космический мониторинг земель.

В свою очередь, министр сельского хозяйства Владимир Сидоров, рассказывая о значении выставки для Мордовии, отметил, что 30 процентов представленной на выставке техники останется в республике.

Источник: e-mordovia.ru