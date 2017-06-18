В Октябрьском районе Саранска благоустроят дворы на 37 млн рублей

В Октябрьском районе Саранска благоустроят несколько десятков дворов. На эти средства в 2017 году будет выделено более 37 млн рублей.

Как сообщает городская администрация, планируется привести в порядок дворовые территории по следующим адресам: ул. Гожувская, д. 6, д. 28; ул. Косарева, д.д. 41/1, 41/2, 41/3, 19, 21/1; Т.Бибина, д.д. 18, 20, 22а; ул Мичурина, д. 28а; р.п. Ялга, ул. Севастопольская, д.д. 62,64; р.п. Луховка, ул. Октябрьская, д.д. 3, 9; ул. Ярославская, д.д. 11/1, 11/2, 11/3, а также ул. Ульянова, д.д. 22б, 22д; ул. Комарова, д.6; ул. Ярославская, д.д. 2, 21; р.п. Луховка, ул. Октябрьская, д. 5.

В общей сложности в микрорайоне Химмаш будет благоустроено более 25 тысяч квадратных метров дворовых территорий. Все работы планируется завершить до 31 августа текущего года.

В администрации города уточнили, что все подрядчики, которые будут производить работы, - из Мордовии.

Источник: adm-saransk.ru