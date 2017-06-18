Итоги заседания комиссии совета законодателей при Федеральном Собрании РФ в Мордовии

На базе Технопарка Мордовии 16 июня прошло заседание комиссии cjвета законодателей при Федеральном Собрании РФ по образованию и науке. Его участниками стали руководители и представители законодательных органов власти Ульяновской области, Пермского края, Республики Коми, Томской области.

Законодатели обсудили вопросы правового обеспечения взаимодействия образовательных и инновационных систем, совершенствования законодательства в сфере подготовки профессиональных кадров. Перед этим гости посетили ряд образовательных и промышленных предприятий Саранска.

"В Мордовии мы увидели много полезного, много нового. Объективно по ряду направлений у нужно учиться другим регионам. Поразили лицей для одаренных детей и мощнейшие предприятия, на которых мы побывали. Теперь понятно, почему Мордовский университет получил статут Национального исследовательского, а это для субъекта с численностью населения чуть больше 800 тысяч человек не так-то просто", - сказала председатель комиссии, председатель законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

По итогам заседания будет составлен ряд предложений, которые комиссия направит в Министерство образования и науки России. Кроме того, будет составлен список предложений по улучшению регионального и федерального законодательства.

Источник: izvmor.ru