Пациент диспансера бесследно исчез в Саранске

Полиция разыскивает пропавшего жителя Саранска Валерия Алексеевича Барабанова, 1964 г.р. Как стало известно, 13 июня примерно в 10 часов утра он вышел из помещения республиканского диспансера и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили в республиканском МВД.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 170 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы русые, стрижка короткая, спереди отсутствуют 2 зуба. Был одет: штаны темно-синего цвета, с тремя полосками по бокам белого цвета, футболка белого цвета с воротником с горизонтальными полосами, ветровка светло-серого цвета на замке, на ногах туфли черного цвета. При себе имел православный крест, который носит на шее.

Источник: 13.мвд.рф