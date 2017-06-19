Жительница Рузаевки изрезала собутыльника ножом за оскорбления

54-летний житель Саранска попал в больницу с многочисленными ножевыми ранениями. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, травмы пострадавшему нанесла его 37-летняя знакомая.

Оказалось, что парочка распивала спиртные напитки в квартире пострадавшего. Во время этого занятия между собутыльниками возникла ссора. Не желая выслушивать в свой адрес ругательства, гостья, уроженка Рузаевки, схватила со стола кухонный нож и буквально изрезала им собутыльника. Испугавшись последствий, женщина сбежала.

Через несколько минут в квартиру потерпевшего позвонила соседка с нижнего этажа, чтобы рассказать о том, что он ее заливает. Увидев в коридоре истекающего кровью мужчину, она немедленно вызвала скорую помощь.

Нападавшая была задержана в кратчайшие сроки у себя дома. Свою вину в содеянном она признала полностью, однако заявила, что виноватым в происшествии считает своего знакомого.

Источник: 13.мвд.рф