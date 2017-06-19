«Все Займы Онлайн» экономит время, нервы и деньги

Тема займов всегда будет актуальной и щепетильной, поскольку в жизни зачастую происходят непредсказуемые ситуации, связанные с финансами, решать которые необходимо быстро и эффективно. Каждому заёмщику хочется справиться с проблемой с минимальными затруднениями, не теряя много времени на мониторинг деятельности финансовых учреждений и при этом получив быстрый положительный ответ. Существуют ли ресурсы, на которых выложена свежая и, главное, достоверная информация об отечественных МФО и МФК, с реальными отзывами от клиентов? Как найти квалифицированных специалистов, которые произведут грамотную оценку предстоящего займа, раскроют глаза на «подводные камни» внешне заманчивого финансового предложения, посоветуют лучший вариант из сотни претендентов на сотрудничество?

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Среди множества подобных предложений в отечественном финансовом секторе «Все Займы Онлайн» выгодно отличается еще и тем, что все микрозаймы здесь рассчитываются в том числе и по собственной методике К5М - с присвоением показателя от 0 до 10. Уникальная формула расчета в 2015 году была выведена командой проекта во главе с руководителем Максимом Захаровым. Примечательно, что балл К5М по каждому кредитному предложению выводится посредством сложного уравнения в зависимости от сотни переменных, таких как процентная ставка, минимальная и максимальная сумма, сроки.

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