Фольклорный праздник "Велень Озкс" пройдет 8 июля в Большеигнатовском районе РМ

Фольклорный праздник предков "Велень Озкс" 8 июля пройдет в Мордовии. Как отмечают в Министерстве культуры и национальной политики РМ, его основные цели - сохранение эрзянского языка и этнических традиций, формирование истинных патриотических чувств, а также приобщение людей разных национальностей к самобытной культуре эрзянского народа.

В этом году представители эрзянского этноса из Мордовии и других регионов России и ближнего зарубежья, а также других финно-угорских народов съедутся на просторной луговине близ деревни Чукалы (Ташто Кшуманця) Большеигнатовского района на "Велень Озкс". В рамках этого народного мероприятия проводятся: "Атянь эзем" ("Совет старейшин"), спортивные соревнования по метанию снарядов, национальной борьбе, армреслингу. Кроме того, предусмотрены творческие номера, например, выступления самодеятельных и профессиональных коллективов из всех регионов РФ, конкурс на лучший эрзянский костюм "Панар" и выставка народных художественных промыслов.

Источник: izvmor.ru