В Мордовии будут реализовывать проект "Бережливая поликлиника"

Врио главы Мордовии Владимир Волков сообщил, что Мордовия вошла в число 20 пилотных регионов по реализации проекта "Бережливая поликлиника". Участниками проекта стали поликлиника республиканской клинической больницы №5 и детская поликлиника №3.

Проект призван решить проблему бюрократизма и лишнего "хождения" по кабинетам, призван оптимизировать работу регистратуры, врачей и лаборатории. Эксперты должны найти конкретные "проблемные места" в работе поликлиник и вместе с их персоналом найти пути решения, оптимизировать поток движения пациентов и документов.

Одна из основных целей проекта - сократить время нахождения пациента в поликлинике. При этом качество услуг, оказываемых пациентам, не должно падать.

Источник: izvmor.ru