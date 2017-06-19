В Саранске школьники учились городецкой росписи

Ученики саранской гимназии № 19 на летних каникулах посетили музей имени Эрьзи. Там ребята осваивали мастерство городецкой росписи.

В музее школьники увидели, какими яркими и нарядными становятся деревянные сундучки и ларцы, шкатулки, тарелки, декоративные панно и другие предметы домашнего интерьера, попадая в руки мастеров небольшого нижегородского города Гордца. Разумеется, сами ребята также захотели попрактиковаться в этом навыке.

Получив яркие краски, кисточки и палитры, юные посетители студии KISточка тут же взялись за дело. Отметим, что каждый художник унес домой изготовленный собственными руками расписной сувенир.

Источник: izvmor.ru