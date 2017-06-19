Отец и сын из Петербурга привезут в Саранск экспозицию "Двое с улицы Литераторов"

В саранском Музее им. Эрьзи в летнее время продолжают выставляться удивительные экспозиции. 23 июня откроется новая выставка – "Двое с улицы Литераторов" питерских художников Владимира и Андрея Ветрогонских.

Произведения Владимира Ветрогонского, отличающиеся одновременно тонкой графической филигранностью и эмоциональной глубиной, пользуются спросом на ведущих аукционах мира: "Сотбис", "Филлипс де Пюри". Многие гравюры и акварели хранятся в коллекциях крупных отечественных музеев.

Его сын Андрей продолжил творческую династию. Занимается живописью, графикой, скульптурой, экспериментальным изобразительным творчеством. Он лично приедет в Саранск на открытие выставки "Двое с улицы Литераторов". К слову, такое название экспозиция получила в честь места жительства творцов в Петербурге.

Источник: izvmor.ru