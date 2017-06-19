Уроженец Мордовии Максим Тишкин будет выступать за "СКА-Хабаровск" в РФПЛ

Бывший защитник "Мордовии" Максим Тишкин продолжит карьеру в "СКА-Хабаровск". В настоящее время 27-летний футболист присоединился к команде на сборе в Кратово (Подмосковье).

По итогам минувшего сезона "СКА-Хабаровск" пробился в РФПЛ.

Тишкин — уроженец Мордовии и воспитанник местного футбола. За время профессиональной карьеры он сменил пять клубов, поиграв во всех трех профессиональных дивизионах нашего футбола.

За "Мордовию" Максим поиграл сразу в двух дивизионах - Премьер-лиге (сезон-2015/16) и ФНЛ (2007 год). Также в элите российского футбола он защищал цвета "Уфы" и "Томи". В общей сложности на счету Тишкина 51 матч в РФПЛ.