Житель Саранска купил себе iPhone 7, оформив кредит на приятеля

26-летний житель Саранска попал в руки полиции за мошенничество. Молодого человека подозревают в том, что он оформил кредит на своего приятеля.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, к ним обратился гражданин и рассказал, что на его имя пришли уведомления о задолженности по кредиту, который он не оформлял. Установлено, что в конце зимы потерпевший обратился к знакомому с просьбой помочь в ремонте смартфона. Тот, в свою очередь, введя приятеля в заблуждение, поведал, что гаджет ремонту не подлежит и посоветовал купить новое устройство.

В салоне мобильной связи мошенник помог товарищу выбрать телефон и предложил оплатить часть цены своими бонусами от магазина, накопленными на карте. Пострадавший согласился, а аферист при оформлении покупки, используя его паспорт, взял кредит на сумму 82 750 рублей. Деньги он потратил на покупку себе iPhone 7 и аксессуаров к нему в этом же магазине.

Расследование дела продолжается.

Источник: 13.мвд.рф