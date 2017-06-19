Представительница мордовского СИЗО № 2 Оксана Болдырева завоевала титул "Мисс УИС"

В УФСИН по Мордовии состоялся финал регионального этапа всероссийского конкурса "Мисс УИС". В первый день конкурса 22 девушки показывали себя в профессиональной, физической и огневой подготовке, сообщили в пресс-службе ведомства.

В конкурсе "Визитная карточка" участницы с помощью песен, танцев, художественного чтения и других жанров рассказали о себе, о службе, о родном крае, о своих увлечениях и талантах. В следующем номере они пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. Все номера посвящались любимой профессии. В конкурсе "Кино" красавицы в погонах озвучили на сцене фрагменты из отечественных фильмов.

Самым изящным стал заключительный этап - "Офицерский бал". Продолжая лучшие традиции офицерства, сотрудницы в вечерних туалетах в сопровождении кавалеров исполнили вальс.

В итоге титул "Мисс УИС-2017" завоевала младший инспектор отдела охраны, старший сержант внутренней службы Оксана Болдырева, представлявшая СИЗО № 2.

Источник: 13.fsin.su