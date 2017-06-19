Активисты ОНФ в рамках экологического субботника очистили от мусора Огни Саранска

Серия экологических субботников, организованных активистами ОНФ в Мордовии, продолжается. Со 2 по 10 июня субботники, приуроченные к Дню России, прошли практически на всей территории республики - от Теньгушева до Дубенок.

Саранск также не стал исключением. Экологический десант высадился на водоеме в районе Огней Саранска. По словам муниципальных властей, уборку здесь не делали очень давно. Это было заметно невооруженным глазом. Повсюду были разбросаны старые пластиковые бутылки и другие бытовые отходы.

Экологический десант очистил от хлама прибрежную зону отдыха и установил здесь специальные контейнеры для мусора. Теперь за чистотой на водоеме будет следить одно из муниципальных предприятий. Коммунальщиков обязали ежедневно обходить территорию и поддерживать ее в надлежащем виде.

Отметим, что экологические субботники в столице региона-13 продолжатся.

Источник: izvmor.ru