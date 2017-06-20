28 жителей Саранска готовы сдать жилье иностранным болельщикам во время ЧМ-2018

В администрации Саранска сообщили первые данные о горожанах, которые выразили желание сдать свое жилье иностранцам на время проведения в Мордовии чемпионата мира по футболу 2018 года. Так, 70 граждан обратились с просьбами прояснить условия аренды. Большинство из тех тех, кто звонил, интересовался системой уплаты налогов с прибыли от сдачи жилья.

Власти города отрапортовали, что для удобства все необходимые документы будут переведены на английский язык. Многие горожане банально опасаются за сохранность своих квадратных метров, ведь буйный нрав многих футбольных фанатов хорошо известен. В результате на сделку согласились 28 владельцев жилья. Они готовы предоставить иностранцам, которые приедут в Саранск летом следующего года, свои апартаменты .

В мэрии уверены, что ближе к 2018 году желающих приютить болельщиков из других стран и регионов России станет больше.

Источник: adm-saransk.ru