Новые детали рокового пожара в Саранске: медики пытались "откачать" погибшую девочку

Установлены новые обстоятельства смертельного пожара в Мордовии, который забрал жизни двух человек. Напомним, трагедия произошла в ночь на 19 июня в доме №46 по улице Гагарина в Саранске. В огне погибли 39-летняя женщина и ее 10-летняя дочь.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, к моменту приезда спасателей постройка была окутана густым дымом. Пробравшиеся в квартиру пожарники нашли на кровати тело женщины 1978 г.р. В углу дома мужчины увидели спрятавшуюся 10-летнюю девочку. Сотрудники вынесли ребенка на свежий воздух и передали врачам "скорой помощи". В течение нескольких минут доктора пытались вернуть к жизни ребенка, надышавшегося дымом. К сожалению, сделать этого им так и не удалось.

Сгоревший дом делили 2 семьи, его владельцем был мужчина 1952 года рождения, отец погибшей женщины. Во второй половине проживала вторая дочь хозяина, на момент пожара ее дома не было.

Со слов соседей семья характеризовалась только с положительной стороны.

Источник: 13.mchs.gov.ru