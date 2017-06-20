В Мордовии уволили сотрудника МВД, раненого в Дагестане

Глава МВД Мордовии Юрий Арсентьев побывал в гостях у капитана внутренней службы Сергея Мартьянова. Напомним, отважный полицейский получил тяжелое ранение во время служебной командировки в Дагестан в феврале 2016 года.

Руководитель ведомства вручил сотруднику ведомственные награды и объявил приказ об увольнении его со службы в ОВД в связи с болезнью.

"Но это не значит, что мы расстаемся. Мы всегда будем с тобой рядом и будем добиваться твоего полного выздоровления", - заверил раненого бойца Арсентьев.

Согласно действующего законодательства уволенный сотрудник получит компенсационные выплаты. Кроме того, ему назначены ежемесячные пособия.

Кроме того, супруга Сергея Мартьянова Ольга принята в штат органов внутренних дел. Дети Мартьяновых получили из рук Министра спортивный инвентарь.

Источник: 13.мвд.рф