Фестиваль национальной кухни повторно пройдет в Саранске до конца лета

Мэр Саранска Петр Тултаев сообщил, что в столице Мордовии до конца этого лета пройдет еще один фестиваль национальной кухни. Отметим, что это мероприятие стало гастрономическим сюрпризом для горожан.

"Кулинарное представление было репетицией к мероприятиям, которыми мы будем развлекать гостей, которые приедут в Саранск на матчи чемпионата мира по футболу. Мы продолжим оттачивать мастерство гостеприимства", - отметил Тултаев.

На фестивале жители и гости Саранска вновь смогут полакомиться мордовскими блинами, русскими пирогами, татарскими беляшами и другими лакомствами. Точная дата проведения фестиваля пока неизвестна.

Источник: adm-saransk.ru