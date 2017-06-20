В Саранске чиновники будут следить за листовками фонда капремонта в подъездах

Мэр Саранска Петр Тултаев отдал указание главам районных администраций следить за содержанием информационных листовок, которые размещаются в подъездах домов фондом капитального ремонта Республики Мордовия. Как оказалось, сведения, указанные в данных листовках, малоинформативны, а в некоторых случаях и вовсе неверны. К примеру, иногда в объявлении указываются конкретные сроки того или иного ремонта, хотя по факту работы даже не стартуют.

Отныне чиновники будут следить, чтобы листовки обязательно содержали не только сроки проведения ремонта, но также виды планируемых работ. Кроме того, общедоступными должны стать наименования организаций заказчика и подрядчика, а также номера телефонов их руководителей.

"Люди должны знать тех, кто бездействует или приносит им неудобства. Понимать, что эти организации к мэрии не имеют никакого отношения", - пояснил Петр Тултаев.

Источник: adm-saransk.ru