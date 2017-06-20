Выставка слепой писательницы и поэтессы Розы Ахтямовой открылась в Саранске

В Мордовской республиканской специальной библиотеке для слепых выставлена экспозиция "Судьбы своей судья…". Она посвящена юбилею незрячей поэтессы, прозаика, переводчика, члена Союза журналистов России Розы Ахтямовой.

Все произведения автора пропитаны оптимизмом и позитивным отношением к жизни. Творчество Ахтямовой - доказательство того, что даже лишенные возможности видеть люди могут быть крепки духом, а также умеют тонко сочувствовать и поддерживать, помогать другим.

В рамках выставки все желающие могут прочитать очерки и интервью с писательницей, отзывы на ее научные работы, строки из писем читателей и друзей, стихи-посвящения.

Выставка экспонируется в читальном зале до 23 июня, с 10:00 до 18:00.

Источник: izvmor.ru