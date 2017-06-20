22 июня жителям и гостям Саранска предложат "Уточнить судьбу солдата"

В Мемориальном музее Саранска 22 июня пройдет день открытых дверей "Память сердца". В рамках данного мероприятия состоится мастер-класс "Уточни судьбу солдата", главная цель которого - дать возможность жителям Мордовии, гостям республики получить информацию о погибших или пропавших без вести родных и близких, определить место их захоронения. Все желающие смогут обратиться к сотрудникам музея, которые научат искать информацию о судьбе солдата.

В этот же день пройдут акции "Георгиевская ленточка", "Солдатский треугольник". Сотрудники музея и поисковики раздадут всем желающим письма, написанные нашими соотечественниками с фронта. Также в этот день откроется выставка "В сражениях и боях...", приуроченная к началу Великой Отечественной войны. Затем состоится Урок Мужества "22 июня", будут продемонстрированы лучшие фильмы о войне.

Завершится день, по сложившейся традиции, акцией-реквиемом "Свеча Памяти" у Вечного Огня.

Источник: izvmor.ru