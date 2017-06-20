В Мордовии в течение трех дней будут ловить пьяных водителей

В Мордовии пройдут очередные проверки водителей на предмет нахождения за рулем в нетрезвом состоянии. Рейды состоятся с 23 по 25 июня.

Дорожные полицейские будут дежурить во всех районах города и республики. Проверке подвергнется каждый водитель, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ.

Отметим, что за 6 месяцев текущего года в Мордовии по вине пьяных водителей произошло 27 ДТП, в которых 5 человек погибли, 41 получили травмы. Радует, что число аварий с участием нетрезвых водителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на треть. И это в том числе благодаря проведению оперативно-профилактических мероприятий.

Источник: gibdd.ru/r/13