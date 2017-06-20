Саранск готовится почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны

22 июня на всей территории Мордовии пройдут памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Победа в том кровавом сражении досталась кровавой ценой - война унесла жизни примерно 27 млн человек. Из Мордовии на фронт ушли более 246 тысяч человек, из них около 132 тысяч погибли или пропали без вести.

Накануне мемориального дня, 21 июня, в 18 часов в Саранске состоится Вечер Памяти "Завтра была война", в 4 часа утра 22 июня на площади Победы у Вечного Огня будет организована Вахта Памяти - пост №1. Вахту будут нести бойцы Мордовского республиканского патриотического объединения "Поиск". В 10 часов на площади Победы пройдет митинг-реквием и церемония возложения цветов к памятнику воинам-уроженцам Мордовии, которые сложили головы в годы войны.

К проведению данного мероприятия в столице Мордовии все готово. Власти города позаботились о закупке цветов и венков. Порядок будут охранять усиленные наряды полиции.

Источник: izvmor.ru