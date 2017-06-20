Пенсионерка из Мордовии лишилась 80 тысяч рублей, проявив сострадание

В Мордовии задержали цыганку из Ивановской области, которая подозревается в краже денег у пенсионерки.

Как сообщили в МВД Мордовии, в дом к 79-летней жительнице поселка Умет явилась неизвестная дама неславянской внешности. Гостья попросила у хозяйки воды, а когда добрая бабушка отлучилась на кухню, воровка улучила момент и вытащила из ее сумки 80 тысяч рублей. После этого воровка сбежала в неизвестном направлении.

На следующий день бабушка заметила, что у нее пропали все сбережения и обратилась в полицию. Оперативники вычислили неоднократно судимую 40-летнюю жительницу поселка Колбово. Она была задержана у себя дома и доставлена в Мордовию. Большая часть украденных денег нашлась.

Теперь задержанной даме грозит до 6 лет лишения свободы.

Источник: 13.мвд.рф