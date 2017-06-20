Три жителя Мордовии заболели клещевым боррелиозом

Первые случаи клещевого боррелиоза зафиксированы на территории Мордовии. Как отметили в Роспотребнадзоре РМ, все трое заболевших старше 14 лет.

Напомним, на сегодняшний день в республике от клещей пострадал 151 человек, в том числе 66 детей. За аналогичный период минувшего года количество пострадавших было на 93 человека больше.

На данный момент специалисты исследовали 50 клещей с объектов окружающей среды и 49, снятых с людей, чтобы проверить их вирусоформность. Результаты исследований отрицательные.

Отметим, в целях предупреждения возникновения и распространения заболеваний клещевым боррелиозом в Мордовии проводятся акарицидные обработки. В настоящее время обработано 130,9 га.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru