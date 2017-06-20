Мемориальную доску памяти офицера ФСБ Владимира Ненюкова открыли в Саранске

В Саранске на здании лицея № 43 разместили мемориальную доску, посвященную офицеру ФСБ Владимиру Ненюкову. Боец погиб 3 ноября 2005 года при исполнении служебного долга на Северном Кавказе.

В церемонии торжественного открытия доски приняли участие мэр Саранска Петр Тултаев, начальник УФСБ по РМ Андрей Акулинин, сослуживцы, друзья, родные и близкие Ненюкова.

"На таких примерах нужно воспитывать подрастающее поколение", - отметил Петр Тултаев.

За мужество и героизм Владимир Ненюков награжден Орденом Мужества (посмертно). Память отважного бойца под звуки метронома все присутствующие почтили минутой молчания.

Источник: izvmor.ru