Испытания осветительных приборов для нужд РЖД проходят в Саранске

Саранский НИИИС имени А.Н. Лодыгина заключил договор с Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (ОАО "НИИАС") на проведение испытаний осветительных приборов.

ОАО играет значительную роль в инновационном технологическом развитии железнодорожной отрасли, что подтверждается лидирующими позициями Института во многих областях исследований в сфере отраслевой науки.

Аккредитованная испытательная лаборатория НИИИС имени А.Н. Лодыгина отвечает всем требованиям, необходимым для сотрудничества с ОАО. Современное оборудование и широкий спектр предоставляемых услуг дают возможность осуществлять серьезные технические испытания светотехнической продукции. Успешные испытания продукции позволяют использовать ее для нужд ОАО "РЖД".

Источник: izvmor.ru