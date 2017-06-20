Внимание, розыск свидетелей!

14 июня 2017 года около 18.10 на 25 км автодороги «Саранск – Б.Березники» Лямбирского района водитель, управляя автомашиной марки «УАЗ 220695-04», совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался.

Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии обращаются ко всем, кому что-либо известно о данном ДТП, с просьбой сообщить все имеющиеся данные в дежурную часть ГИБДД по телефону: 24-64-09 или следственное отделение ММО МВД России «Лямбирский» по телефонам: 38-59-56, 89997780420.

Во втором ДТП серьезно пострадал ребенок. 19 июня 2017 года около 15 часов на ул. Пролетарская в п.Чамзинка водитель (гражданин 1962 г.р.) за рулем автомобиля "Рено Логан" совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, после чего скрылся с места ДТП. В результате ДТП ребенок с различными травами был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.

Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии обращаются ко всем, кому что-либо известно о данном ДТП, с просьбой сообщить все имеющиеся данные в дежурную часть ГИБДД по телефону: 24-64-09 или в ММО МВД России «Чамзинский» по телефону: 8(83437)33-0-33 либо 002