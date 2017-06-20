Юные казаки приняли участие в празднике «На старт с Ростелекомом!»

В первый месяц летних каникул «Ростелеком» организовал для детей военно-патриотического лагеря «Казачок» саранской школы №30 спортивный праздник «На старт с Ростелекомом!», в котором приняли участие более 60 отдыхающих ребят. Также в рамках мероприятия состоялся II слет казачьей молодежи.

В спортивном зале школы соревновались четыре команды: «Факел», «Лайм», «Апельсин» и «Солнышко». Программа мероприятия включала бег с эстафетными палочками, метание теннисных мячей, конкурс на быстрое прохождение через обручи, а также танцевальные и творческие номера. По итогам соревнований победу одержала команда «Апельсин». В завершение состязаний для юных казаков-спортсменов были организованы мастер–классы «Мастерство владения шашкой» и «Меткий стрелок».

«В самом разгаре летние каникулы, и задача взрослых – организовать полезный отдых для наших детей, чтобы они за это время получили массу положительных эмоций, активно занимались спортом, стали сильнее и увереннее в себе, – отметил директор школы №30 Вячеслав Жаров. – Мы очень благодарны компании «Ростелеком» за помощь в подготовке и проведении праздника, ведь именно такие спортивные мероприятия стимулируют ребят к творческому и спортивному развитию».

Все участники в завершение спортивного праздника получили от компании «Ростелеком» мягкие игрушки, красочные футболки и другие сувениры.

«Ростелеком» на постоянной основе выступает организатором спортивных соревнований для учеников общеобразовательных школ, воспитанников социально-реабилитационных приютов, учащихся детско-юношеских спортивных школ Республики Мордовия, формируя у детской и молодежной аудитории интерес к здоровому образу жизни, создавая дополнительные условия для самореализации и укрепления соревновательного духа.