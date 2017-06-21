В результате ДТП на перегоне Рузаевка-Пенза погиб тракторист

На неохраняемом перегоне Рузаевка-Пенза в Пензенской области произошло ДТП с участием трактора и поезда. Как сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, водитель трактора "Беларусь" выехал на железнодорожный переезд и по непонятным причинам двинулся навстречу пассажирскому поезду Воркута-Адлер. Инцидент произошел неподалеку от села Пыркино.

Машинист железнодорожного состава применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать столкновения. В результате трагедии водитель трактора получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. В поезде на момент ДТП находились 429 пассажиров, из них 55 - дети. К счастью, все они остались целы.

Поврежденный локомотив был заменен исправным, после чего поезд продолжил свой путь.

Источник: ptproc.ru