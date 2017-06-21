Владимир Волков обсудил с Вячеславом Кормилицыным благоустройство Рузаевского района

Врио главы Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с главой Рузаевского района Вячеславом Кормилицыным. Стороны обсудили многие вопросы социально-экономического развития территории.

Как сообщает пресс-служба главы РМ, Владимир Волков отметил небывалую важность развития Рузаевки для Мордовии. Значительные средства в этом году направляются на дорожное строительство и благоустройство города. В общей сложности на дорожное строительство будет направлено более 90 млн рублей. На благоустройство дворовых территорий - 11 млн рублей. На обустройство городского парка планируют потратить 2,3 млн рублей.

Кроме того, стороны обсудили вопросы строительства новой школы на 800 мест в северном микрорайоне города и детского сада на 70 мест в поселке Левжа. Уже до коцна года оба объекта должны быть готовы принимать посетителей.

Еще одной темой рабочей встречи стало создание новых рабочих мест в Рузаевском районе.

Источник: e-mordovia.ru