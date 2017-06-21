Бизнесмен из Саранска оштрафован за то, что 5 месяцев не платил зарплату подчиненным

Глава саранского ООО "КОМГОСТ" Дмитрий Щеглов признан виновным в невыплате зарплаты своим подчиненным. Как удалось установить, бизнесмен задерживал заработанные людьми деньги более пяти месяцев.

В пресс-службе прокуратуры РМ сообщили, что мужчина знал о задолженности и располагал деньгами для ее погашения. Однако в стремлении набить деньгами свои карманы подсудимый продолжал держать сотрудников без средств к существованию. Денег те не видели с 1 октября 2015 года по 29 февраля 2016 года.

По решению суда Щеглов оштрафован на 100 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, одна из строительных фирм Саранска задолжала своим сотрудникам немалую сумму денег. Факт нарушения вскрылся в результате прокурорской проверки.

Источник: prokrm.ru