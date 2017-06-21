"Мордовия-2006" - бронзовый призер "Локобола-2017"

Юные футболисты из Мордовии завоевали бронзовые медали межрегионального турнира "Локобол-2017-РЖД". В матче за третье место команда "Мордовия-2006" обыграла соперников из саратовской СДЮСШОР-14 - 3:2.

На групповом этапе турнира подопечные Сергея Ильина и Сергея Першина поочередно сыграли с ульяновским "Стартом-MASITA" (4:0), "Динамо" из Йошкар-Олы (1:1) и кировским "Динамо" (0:1). Именно поражение в третьем матче не позволило "Мордовии" пробиться в финал - в решающий матч вышли вятчане.

Обладателями единственной путевки в суперфинал стали ребята из казанского "Рубина". В финале они минимально обыграли "Динамо".

Источник: izvmor.ru