Жителя Саранска, отказавшегося купить водки, чуть не сожгли собутыльники

Полиция Саранска задержала двоих мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении на местного жителя. Жертвой преступников стал 41-летний мужчина, который с многочисленными переломами и ожогами доставлен в больницу. Нападавшими оказались два товарища, 1973 и 1987 года рождения.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РМ, 18 июня потерпевший в компании приятелей распивал спиртное около одного из домов по улице Пугачева. Собутыльники знали, что у потерпевшего еще есть деньги, поэтому предложили ему купить еще спиртного и продолжить застолье. Когда тот отказался, товарищи повалили нечастого на землю и избили его руками и ногами, а затем и попавшимся кирпичом.

После этого они обложили живого человека бумагой и листьями, пытаясь поджечь. Остановились они только тогда, когда их знакомый перестал подавать признаки жизни. Подельники вытащили из кармана брюк избитого деньги и вызвали "скорую помощь", заявив врачам, что они нашли его именно в таком состоянии пару минут назад.

Теперь преступникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: 13.мвд.рф