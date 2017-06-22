В МГУ им. Огарева ждут особой активности от абитуриентов после 23 июня

В Мордовском университете им. Огарева 20 июня, как и было запланировано, стартовала приемная кампания. Ректор вуза Сергей Вдовин подчеркнул, что количество бюджетных мест сохранилось на уровне предыдущих приемных кампаний. В этом году их будет 2492.

В этом году впервые в саранском МГУ начнут обучать студентов по направлению подготовки бакалавриата "Медиакоммуникации" (Институт национальной культуры) и по шести магистерским программам на географическом и экономическом факультетах, на факультете математики и информационных технологий, в Институте электроники и светотехники, и в Рузаевском институте машиностроения.

Вдовин отметил, что вуз радушно раскрывает двери не только перед студентами из региона-13, но и перед гостями из других регионов РФ и зарубежья.

Наибольшей активности абитуриентов в приемной комиссии ждут после 23 июня, когда выпускники школ получат аттестаты.

Источник: izvmor.ru