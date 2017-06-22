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Виталий Ефимов помог семье из Саранска достать дорогие лекарства для ребенка

Виталий Ефимов помог семье из Саранска достать дорогие лекарства для ребенка

Депутат Госдумы РФ Виталий Ефимов помог многодетной семье Степновых из Саранска в лечении одного из детей. Маленькая дочь Степновых перенесла сложнейшую операцию по пересадке печени и нуждалась в дорогих лекарствах. Ежемесячно на медикаменты необходимо было тратить около 80 тысяч рублей. Однако заработать такие деньги глава семейства Вячеслав Степнов был просто не в состоянии.

Тогда семья приняла решение просить помощи у депутата. 

"Так совпало, что именно в это время он был в Саранске. Виталий Борисович, узнав о нашей проблеме, нашел время в перерывах между совещаниями, встретился со мной и расспросил обо всем", - рассказал Вячеслав.

После встречи с многодетным отцом Виталий Ефимов вплотную занялся этим обращением. Он связался с руководством Минздрава РМ, службами социального обеспечения жителей республики. В итоге вопрос решился положительно. В конце этого месяца Степновы получат препараты для лечение дочери. Более того, медикаменты будут поставляться регулярно. 


Источник: izvmor.ru