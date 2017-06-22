Виталий Ефимов помог семье из Саранска достать дорогие лекарства для ребенка

Депутат Госдумы РФ Виталий Ефимов помог многодетной семье Степновых из Саранска в лечении одного из детей. Маленькая дочь Степновых перенесла сложнейшую операцию по пересадке печени и нуждалась в дорогих лекарствах. Ежемесячно на медикаменты необходимо было тратить около 80 тысяч рублей. Однако заработать такие деньги глава семейства Вячеслав Степнов был просто не в состоянии.

Тогда семья приняла решение просить помощи у депутата.

"Так совпало, что именно в это время он был в Саранске. Виталий Борисович, узнав о нашей проблеме, нашел время в перерывах между совещаниями, встретился со мной и расспросил обо всем", - рассказал Вячеслав.

После встречи с многодетным отцом Виталий Ефимов вплотную занялся этим обращением. Он связался с руководством Минздрава РМ, службами социального обеспечения жителей республики. В итоге вопрос решился положительно. В конце этого месяца Степновы получат препараты для лечение дочери. Более того, медикаменты будут поставляться регулярно.

Источник: izvmor.ru