Владимир Волков проинспектировал строительство ЖК "Юбилейный"

Врио главы Мордовии Владимир Волков провел выездное совещание по вопросам застройки ЖК "Юбилейный" в Саранске.

Стоит отметить, что на строящихся объектах в настоящий момент идет напряженная работа. Представить готовую работу строителям нужно до конца 2017 года. Владимир Волков осмотрел территорию и подчеркнул, что особого внимания требует благоустройство берега реки Тавла – здесь нужно работать еще более оперативно, чтобы успеть в срок.

Настоящим украшением "Юбилейного" стала новая школа, яркий фасад которой виден издалека. Глава региона остался доволен результатом. В школе есть 2 бассейна – большой и малый, 2 спортивных зала, хореографический зал, большой стадион, множество спортивных площадок.

Лидер Мордовии подтвердил: центр образования "Тавла" (именно такое название присвоено новенькой школе) должен стать эталонной школой будущего. Школа укомплектована самым современным оборудованием, здесь будут применяться наиболее передовые подходы к обучению.

Кроме того, главой региона были проинспектированы и другие объекты жилого комплекса.

Источник: e-mordovia.ru