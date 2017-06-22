В Мордовии задержана банда из 9 человек, совершавшая хищения с завода

Девять жителей Мордовии подозреваются в крупных хищениях. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что в ноябре 2016 года один из подозреваемых договорился с рабочими саранского завода светотехнической организации о краже электроламповой продукции и комплектующих деталей с предприятия, на котором работал. В преступную группировку вошли родные и близкие организатора, каждый из которых получил свою роль.

Сотрудники службы охраны в любое время суток пропускали на производство своих подельников, а потом обеспечивали их уход уже с ворованной продукцией. Лампы затем сбывались как в Мордовии, так и в соседних регионах.

В апреле организатор банды с подручным были задержаны с поличным в результате совместной спецоперации МВД, ФСБ и службы безопасности предприятия. При обысках оперативники нашли более 350 коробов с железнодорожными, прожекторными и авиационными лампами, комплектующие к ним, а также тугоплавкие металлы.

Источник: 13.мвд.рф