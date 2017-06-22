8-летний мальчик из Московской области отравился аскорбинкой в Мордовии

Школьник из Московской области отравился медпрепаратами, пока находился на отдыхе у бабушки в Мордовии.

8-летний мальчик гостил в одном из сел Ардатовского района. Бабушка занималась своими делами и оставила внука без присмотра. Ребенок нашел пузырек с аскорбиновой кислотой и стал рьяно поглощать вкусные витаминки. В итоге он съел почти все запасы лекарства.

Через некоторое время мальчику стало плохо, о чем он сообщил бабушке. Та немедленно вызвала "скорую помощь" и мальчика доставили в больницу, где у него диагностировали острое отравление.

По словам медиков, ребенок съел около 70 драже аскорбинки. Теперь пострадавший находится в больнице под присмотром врачей.

Источник: izvmor.ru