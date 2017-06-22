На площади Победы в Саранске почтили память жертв Великой Отечественной войны

На площади Победы в Саранске сегодня, 22 июня, прошли памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Цветы к памятнику воинам, родившимся в Мордовии и погибшим в годы кровавой войны, возложили полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, врио главы РМ Владимир Волков и лидер Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Кроме того, цветы и венки к мемориалу были возложены от лица членов совета депутатов и администрации Саранска, ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих и правоохранительных органов РМ, общественных объединений, политических партий и движений.

Под звуки метронома горожане почтили светлую память погибших в годы Великой Отечественной войны. После этого на главной площади города раздались оружейные залпы.

Источник: izvmor.ru