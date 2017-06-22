Житель Саранска получил сильные ожоги гениталий при приготовлении шашлыка

Житель Саранска нанес себе крайне серьезные травмы, пытаясь разжечь костер. Как стало известно, мужчина гостил у знакомых в Лямбирском районе. Компания развела около дома костер для шашлыка.

Когда угли стали потухать, потерпевший вылил на них жидкость для розжига. Судя по всему, мужчина не рассчитал с количеством жидкости, так как пламя моментально вспыхнуло и опалило его с ног до головы, одежда воспламенилась моментально.

Огонь сбили, но мужчина получил сильные ожоги рук, ног и гениталий. В состоянии шока его доставили в ожоговое отделение 4-й больницы Саранска.

О его состоянии на момент написания новости информации нет.

Источник: izvmor.ru