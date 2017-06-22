Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Житель Саранска получил сильные ожоги гениталий при приготовлении шашлыка

Житель Саранска получил сильные ожоги гениталий при приготовлении шашлыка

Житель Саранска нанес себе крайне серьезные травмы, пытаясь разжечь костер. Как стало известно, мужчина гостил у знакомых в Лямбирском районе. Компания развела около дома костер для шашлыка.

Когда угли стали потухать, потерпевший вылил на них жидкость для розжига. Судя по всему, мужчина не рассчитал с количеством жидкости, так как пламя моментально вспыхнуло и опалило его с ног до головы, одежда воспламенилась моментально.

Огонь сбили, но мужчина получил сильные ожоги рук, ног и гениталий. В состоянии шока его доставили в ожоговое отделение 4-й больницы Саранска.

О его состоянии на момент написания новости информации нет.


Источник: izvmor.ru