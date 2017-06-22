Операция "Автобус" в Мордовии началась 21 июня

В Мордовии в среду, 21 июня, стартовала операция "Автобус". В течение двух дней сотрудники ГИБДД проверяли общественный транспорт в усиленном режиме. В частности, инспекторов ДПС интересовались пассажироперевозчиками в пунктах отправления и прибытия, а также на промежуточных остановках.

Особое внимание было уделено организации предрейсового контроля, техническому состоянию автобусов и проведению обязательного медицинского осмотра водителей.

Подобные акции крайне необходимы, отмечают в ГИБДД по РМ, ведь за 5 месяцев 2017 года в Мордовии зарегистрировано 21 ДТП по вине водителей пассажирского транспорта. В этих авариях погибли 2 человека, еще 26 получили травмы.

Источник: gibdd.ru/r/13