Систему бесплатного Wi-Fi будут тестировать в троллейбусах Саранска 3 месяца

Новые троллейбусы, которые были презентованы 12 июня, вышли на улицы Саранска. В новых транспортных средствах присутствуют мультимедийное табло и функция раздачи Wi-Fi. Например, на маршруте №15 скорость интернета достигала приличных 5 мб/с.

Как рассказали в компании "Горэлектротранс", тестовый режим беспроводного Интернета в троллейбусах продлится три месяца. Дальше вопрос с использованием Wi-Fi буквально повиснет в воздухе. Согласно закону, пользователь сперва должен пройти идентификацию для доступа в Сеть. Как этот пункт будет реализовываться в общественном транспорте, пока неясно.

На сегодняшний день точками раздачи Интернета в Саранске оснащены 30 "рогатых".

Источник: izvmor.ru