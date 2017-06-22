В рамках "Инерки-2017" пройдет форум молодежных инициатив, который "перенесет" в 2018 год

В Большеберезниковском районе Саранска с 5 по 13 июля пройдет Межрегиональный молодежный образовательный форум "Инерка-2017". Программа мероприятия, как всегда, чрезвычайно богата увлекательными событиями. Молодежи будут предложены образовательные занятия по различным направлениям, тренинги, мастер–классы, конкурс молодежных проектов, проектов социально-экономического и общественно-политического развития региона, а также спортивные, развлекательные мероприятия.

В этом году работа форума разделена на две смены: первая смена — форум российского движения школьников (5-9 июля). Вторая смена - форум молодежных инициатив 9-13 июля).

Форум российского движения школьников включает следующие направления: военно-патриотическое, информационно-медийное, гражданская активность, лидерство, личностное развитие. Участниками могут стать юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет.

Форум молодежных инициатив - мероприятие для тех, кому от 18 до 30 лет. В рамках образовательной программы "Волонтеры Чемпионата" активисты смогут перенестись в атмосферу мундиаля 2018 года раньше всех остальных. Участники "Инерки" познакомятся с историей чемпионата мира по футболу, узнают значение ключевых футбольных терминов (например, "хет-трик" и "вингер"), а также примут участие в "Welcome-party" и "Final-party".

Источник: izvmor.ru