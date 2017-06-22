В Ардатовском районе 19-летний сторож угнал машину начальника, чтобы покататься

Бизнесмен из Ардатовского района подал заявление в полицию, сообщив, что у него угнали фургон "ИЖ". По словам пострадавшего, автомашина пропала прямо со двора его автосервиса.

В пресс-службе МВД по РМ рассказали, что разбитую машину нашли на дороге недалеко от райцентра. Подозренеи стразу пало на 19-летнего парня, который работал сторожом техстанции. Молодой человек весьма быстро сознался в преступлении.

По его словам, он дежурил ночью, как вдруг ему стало скучно. парень решил воспользоваться машиной начальника, чтобы покататься. Однако на трассе не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Разумеется, возвращаться в автосервис в ту ночь он не стал.

На молодого человека заведено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф