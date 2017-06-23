Подвесной мост через Мокшу в Краснослободске стал объектом "паломничества" молодоженов

Временная подвесная переправа через реку Мокша в Краснослободске постепенно трансформировалась в культовое место молодоженов. Новобрачные то и дело приезжают сюда, чтобы сделать эффектные фотографии и селфи.

В минувшие выходные на подвесном мосту появился первый замок, который по традиции символизирует любовь и крепость отношений.

Прогуливаться по необычному мосту жители и гости Краснослободска смогут до осени. Сделать это можно и в темное время суток, поскольку на мосту установлено освещение - по всей его длине смонтированы специальные светильники. Однако как только ремонт автомобильного моста через Мокшу будет завершен, данную переправу демонтируют.

Источник: izvmor.ru